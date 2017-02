A Santa Maria di Sala il futuro “si legge nella pelle”. La storia di ABL Group: dalla Twist Bah Hpo alla distribuzione per le grandi griffe

Le borse delle star nascono a Santa Maria di Sala. Nel piccolo comune veneziano ha infatti sede ABL Group, azienda attiva nel settore della pelletteria dal 1947, cresciuta negli anni e la cui popolarità è decisamente decollata grazie alle Twist Bag Hpo, le borse scelte dalle star internazionali per accompagnarle negli appuntamenti glamour. In continua evoluzione fin da quando Emilio Bernardi iniziò a dedicarsi alla vendita di prodotti in pelle, l’azienda veneta ha conosciuto negli anni Ottanta, grazie al figlio Orlando Bernardi, una fase di consolidamento che ha consentito anche ai suoi figli Alessio, Arianna e Lara di proseguire sulla strada tracciata dal nonno, iniziando a occuparsi anche della distribuzione per altre griffe molto conosciute nel settore. Una storia in cui si è sempre scelto di puntare sulla pelle nazionale, ieri come oggi. “La pelle continuerà ad essere sicuramente un materiale di tendenza” sottolinea Alessio Bernardi.