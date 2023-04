In Romania il movimento no furs non è una minaccia. A preoccupare le imprese sono la mancanza di ricambio generazionale e, quindi, la difficoltà a trovare personale. La situazione non si discosta molto da quella di Italia, Francia e di quasi tutti i paesi manifatturieri. Lo afferma Andrei Vesa di A&A Vesa, che sul proprio…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI