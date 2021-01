Come vendere giacche in pelle online: a lezione da Sculpt Leather

Sculpt Leather Jackets: un caso in controtendenza. L’azienda britannica ha registrato un incremento di fatturato nell’ultimo anno e questo nonostante non possieda alcun negozio fisico. Una vera mosca bianca, visto che, secondo alcune ricerche, i consumatori inglesi preferirebbero acquistare la propria giacca in pelle solo dopo averla toccata con mano.

Sculpt Leather Jackets in controtendenza

Come riporta digitaljournal.com, nei primi 11 mesi del 2020 Sculpt Leather Jackets ha venduto il 25% in più di giacche in pelle da uomo rispetto al 2019. Un incremento che segna un trend opposto rispetto alle tendenze nel Regno Unito. I consumatori britannici, infatti, per acquistare capi d’abbigliamento, e giacche in pelle in particolare, preferiscono fare affidamento al negozio fisico. Questo permette loro di toccare con mano il prodotto prima di acquistarlo. Un’esperienza che Sculpt Leather Jackets non può offrire in quanto vende le sue giacche solo online. Ci riesce grazie a una strategia di vendita basata su tre elementi: prezzi competitivi, forte campagna di marketing e rafforzamento del brand. A tutto ciò ha poi aggiunto un importante servizio di post-vendita.

La pelle

“Tutte le nostre giacche sono realizzate in pelle pieno fiore” spiega l’azienda sul proprio portale. “Facciamo molta attenzione alla nostra catena di fornitori, dando la priorità alle aziende che offrono condizioni di lavoro ecologiche e positive per i loro dipendenti – si legge ancora -. La pelle che usiamo per tutti i nostri prodotti proviene da pelli di capra e bovine pieno fiore conciate appositamente per noi in una struttura all’avanguardia in India. In questo modo possiamo garantire la massima qualità delle pelli e una concia che rispetta le condizioni di lavoro e l’ambiente”.

Immagine tratta da sculptleatherjackets.co.uk

