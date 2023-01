Il grande successo e la lunga storia del bomber in pelle di Loewe

Con il bomber in pelle firmato Jonathan Anderson Loewe ha fatto centro. Lo hanno indossato (e instagrammato) Kendall Jenner, Hailey Bieber, Taylor Russel e Lori Harvey. Costa 5.900 euro e secondo i media le sue scorte si stanno esaurendo, tant’è la richiesta. Il prodotto ha saputo sapientemente coniugare il ritorno del bomber come capospalla versatile alla sapiente rivisitazione con la finitura in pelle.

Il bomber in pelle di Loewe

“Grazie a Loewe i bomber sono tornati di moda e questa volta sono più grandi che mai” titola Marie Claire. Il bomber “in nappa di agnello satinata lucido” (così lo descrive Loewe) ha debuttato in passerella nel marzo 2022, nella collezione Autunno/Inverno 2022-2023. Loewe ne ha lanciato due versioni (nylon e pelle) e due colori: verde militare e nero. E sono bastate alcune foto postate dalle It girl sui social per farlo diventare uno dei capi più ricercati di questo inverno.

La storia

Alcuni hanno notato una certa somiglianza con la Round Jacket di Yeezy Gap. Ma forse bisogna tornare molto più indietro. E fino alla Prima Guerra Mondiale, quando gli aviatori britannici di Royal Flying Corps indossavano capi pesanti per resistere al freddo e al vento. Questi giubbotti vennero chiamati bomber proprio perché i piloti guidavano bombardieri. Il modello conobbe il suo momento migliore negli anni ’80 per poi restare, con alterne fortune, nel guardaroba, soprattutto in quello maschile.

Giacca-scultura

Bisogna tornare agli anni ‘30 per risalire alla prima giacca scultorea. Fu Charles Wilson Brega James, influente stilista britannico naturalizzato statunitense, a presentare “la prima scultura morbida”, come la definì Salvador Dalì, ora esposta al Victoria and Albert Museum di Londra. Charles James ha posto le basi per una nuova concezione dell’outwear ma poi, fa notare Nss Magazine, fu la designer americana Norma Kamali, negli anni ‘70, a inventare l’iconico cappotto Sleeping Bag. Da ultimo Jonathan Anderson, che aggiunge regolarmente un tocco stravagante ad articoli altrimenti classici, è riuscito nell’impresa di creare un prodotto must have. (mv)

In foto (da Instagram) da sinistra: Kendall Jenner, Taylor Russel e Lori Harvey

