Il sorpasso di Carlyle: la gara per Dainese avrebbe un vincitore

Sorpasso di Carlyle nella gara per Dainese. Il fondo di investimenti, secondo Il Sole 24 Ore, sarebbe in pole position per l’acquisizione del gruppo vicentino di abbigliamento specializzato in motociclismo e sport dinamici. Solo un mese e mezzo fa, i rumors indicavano tre contendenti. In altre parole, oltre a Carlyle, il fondo Permira (già proprietario di Golden Goose e Dr. Martens) e i francesi di Pai Partners. Poi, la corsa pareva essere ristretta a Carlyle e agli inglesi di CVC. Ora, invece, l’acquisizione da parte del private equity americano sarebbe a un passo. L’offerta decisiva sarebbe arrivata nelle scorse ore. Alcuni analisti hanno valutato il gruppo circa 750 milioni di euro.

Il sorpasso di Carlyle

Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, il fondo Carlyle sarebbe a un passo dall’acquisizione di Dainese. Il fondo statunitense avrebbe avanzato l’offerta definitiva nelle scorse ore. L’operazione starebbe quindi per concludersi, come scrive il quotidiano finanziario, nonostante l’instabilità dei mercati data dalla pandemia e dalla crisi bellica in Ucraina. Nel 2019 Investcorp aveva incaricato Lazard di esplorare il mercato e lo scorso dicembre i rumors sulla cessione hanno preso vigore.

Dainese

Nel 2014 Dainese passò al fondo del Bahrein Investcorp per 130 milioni di euro. Nel 2019, quando sembrava essere prossima la cessione a Permira, la valutazione dell’azienda veneta era di circa 400 milioni di euro. Negli ultimi anni Dainese ha registrato ottime performance. Secondo quanto riporta Nordest Economia, il gruppo potrebbe chiudere il bilancio 2021 a 230 milioni di euro, con una crescita di oltre il 30% rispetto al 2019. Dainese è un marchio nato nel 1972 a Molvena con la produzione di pantaloni in pelle per motocross.

