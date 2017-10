Interpretare, oggi e con la pelle, la storia dell’abbigliamento motociclistico: ecco Dainese Settantadue

Novità in pelle per Dainese. Dopo due anni di ricerca e studio, la società vicentina specializzata nella realizzazione di abbigliamento e protezione per gli amanti delle due ruote, lancia Dainese Settantadue. Il nuovo marchio entra a far parte del gruppo e si presenta come “l’interpretazione contemporanea della storia dell’abbigliamento motociclistico”, con capi tecnici dedicati agli amanti della moto come oggetto di culto, che traggono ispirazione dall’enorme patrimonio di design della casa madre. Un ruolo fondamentale lo giocherà la giacca di pelle, al centro della storia raccontata dalla prima collezione. “Trasferire a tutti le emozioni che si provano entrando nel nostro archivio di Molvena: Dainese Settantadue nasce esattamente da questo pensiero” spiega il CEO Cristiano Silei. “Storia, bellezza e contemporaneità sono i tre valori sui quali abbiamo fondato il nuovo brand, che, in perfetta sintonia con la nostra storia e le nostre radici, reinterpreta il capo tecnico per abbracciare un pubblico ancor più vasto”.