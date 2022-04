La fatal passione di Nicolas Cage: mai senza una giacca in pelle

Mai senza una giacca in pelle. Sul set o nella vita privata, toglietegli tutto, ma non uno dei suoi innumerevoli leather jackets. Il periodico GQ ripercorre la lunga e fortunatissima carriera dell’attore statunitense Nicolas Cage usando come file rouge il suo capo d’abbigliamento preferito. La sua collezione è molto ampia e comprende giacche di varia fattura: decorate, colorate e con le borchie. Un’autentica passione.

Mai senza una giacca in pelle

La prima giacca in pelle a conquistare il grande schermo fu quella di Wild at Heart, Cuore Selvaggio in italiano, film del 1990 diretto da David Lynch. Nicolas Cage interpreta il protagonista, Sailor Ripley, e indossa praticamente sempre una lunga giacca in pelle pitonata. Per Ripley, quel capo è “un simbolo della mia individualità e della mia fede nella libertà personale“. Parole che, del resto, avrebbe potuto pronunciare lo stesso Cage. Nel corso degli anni, l’attore è comparso in numerosissime fotografie indossando leather jackets nere con borchie, scamosciate color smeraldo, rosa shocking o piene di toppe. Chi più ne ha, insomma, ne indossi.

La fatal passione di Nicolas Cage

“È un modo per passare il tempo tra un film e l’altro” spiega Cage in una dichiarazione a GQ. Più che semplici acquisti, per l’attore statunitense si tratta ormai di vere e proprie opere d’arte. Le pensa lui stesso e poi le fa realizzare, finendo così per indossare ogni volta un pezzo unico. L’ultima di una lunga serie è quella rosa shocking con cui è stato fotografato durante le riprese di The Unbearable Weight of Massive Talent, che uscirà in aprile negli Stati Uniti. Una giacca che tutti pensavano appartenesse al suo personaggio. Nient’affatto: è uno dei suoi pezzi unici. Più fatal passione di così…

Leggi anche: