Un’acquisizione è stata già completata lo scorso maggio. Un’altra è in calendario per il 2021. Anche i lavori per ampliare la sede di Empoli, aggiungendo un’unità da 5.000 metri quadri alle due da 10.000 già attive, dovrebbero partire nel prossimo anno. Dipende dall’andamento della pandemia, perché sulla strategia di Pellemoda, ça va sans dire, incombe…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI