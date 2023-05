L’uomo del momento, il CEO di Nvidia, veste solo giacche di pelle

Si chiama Jensen Huang, è il CEO di Nvidia ed è senza dubbio l’uomo del momento. L’azienda che ha fondato con due soci nel 1993 e che guida da allora ha raggiunto, cavalcando l’onda dell’intelligenza artificiale, la valutazione di un trilione di dollari. Ora che compare in prima su tutti i giornali del mondo, la stampa si accorge che Huang è sinonimo di leather jacket: il CEO di Nvidia, infatti, ha costruito il proprio personal brand sulle giacche di pelle.

Come Steve Jobs

Non è raro che i guru dell’hi-tech (o dell’imprenditoria in generale) associno la propria figura a uno stile preciso. È una tattica che favorisce la riconoscibilità da parte del pubblico. Vedi su un palco una silhouette snella in collo alto e pensi a Steve Jobs. Vedi un manager in camicia e maglione, anziché in abito a giacca, e la memoria corre subito a Sergio Marchionne. Huang ha puntato sulle giacche di pelle (non sempre la stessa, ma biker molto simili tra loro). Ne indossa una in ogni evento pubblico (in foto, dai social, due esempi). Ne portava una anche alla cena per celebrare la valutazione record da un trilione. Dalla redazione di Quartz notano che, sfogliando le sue immagini nell’archivio Reuters, il CEO di Nvidia dal 2013 appare sempre e solo in leather jacket. In un question time su Reddit, ricorda la stessa testata, Huang nel 2016 si presentava come “il tizio in giacca di pelle”. Col senno di poi, si può dire che è riuscito nell’obiettivo: ora ci sono portali che vendono “Huang-style jackets” anche da 1.200 dollari. È riuscito a entrare nell’immaginario.

