Le Birkenstock di Steve Jobs sono una reliquia o un investimento?

Un uomo che ha lasciato la sua impronta. In tutti i sensi. Perché anche le Birkenstock di Steve Jobs, il creatore della Apple scomparso 11 anni fa, sono diventate una notizia. Perché? Protagoniste dell’asta del 13 novembre da Julien’s Auctions a New York, le calzature sono state aggiudicate da un compratore anonimo al prezzo record di 218.750 dollari. La suola in sughero e iuta conserva l’impronta dei piedi di Steve Jobs, formata dopo anni di utilizzo. I sandali, considerati nel mondo della moda a lungo brutti ma di fatto indistruttibili, erano un must have per Jobs: a Margot Fraser, colei che ha introdotto le Birkenstock negli States, chiedeva informazioni e dettagli sui materiali di produzione.

I sandali

Le Birkenstock di Steve Jobs sono modello Arizona: a doppia fascia e in pelle scamosciata beige. L’imprenditore era molto affezionato e pare che le indossasse sempre, anche d’inverno. Probabilmente le aveva ai piedi quando con Steve Wozniak ha iniziato nel 1976 a progettare dispositivi elettronici in un garage di Palo Alto. I sandali, prima di essere messi all’asta, erano nella disponibilità di Mark Sheff, manager di Steve Jobs. Sono stati anche esposti al Salone del Mobile di Milano nel 2017, nella sede centrale di Birkenstock a Rahms, in Germania, e nel primo negozio americano di Birkenstock a SoHo, New York.

Asta, e che asta

La base d’asta era di 15.000 dollari. Julien’s Auction preventivava di arrivare a una cifra tra i 60 e gli 80.000 dollari. Al 19mo rilancio, invece, la cifra vincente è stata ben superiore: poco meno di 220.000 dollari, dicevamo. Il collezionista che si è aggiudicato i sandali di Steve Jobs riceverà un token non fungibile (NFT) con una rappresentazione digitale a 360° dei sandali e il libro di Jean Pigozzi “The 213 Most Important Men in My Life”. C’è da chiedersi se per lui i sandali siano un pezzo da collezionismo, un rischiosissimo investimento speculativo (che sottintende la speranza di rivenderli a cifra ancora maggiore) o una reliquia. (aa)

In foto, a sinistra come appaiono oggi, a destra ai piedi di Steve Jobs

