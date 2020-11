Therma Kota, il brand circolare che lo shearling lo sfrutta tutto

Il marchio canadese Therma Kota è un campione di sostenibilità. Produce cappotti in shearling e recupera tutti i ritagli. Gli scarti, in base alle loro dimensioni, sono utilizzati per realizzare borse, guanti, scarpe e muffole per bambini. Non solo, ci fanno perfino l’imbottitura dei cuscini. E pensare che l’idea del brand è venuta da un parka indossato a un matrimonio.

Therma Kota

Mosha Lundström Halbert si è sposata quattro anni fa in Islanda. La sua immagine con addosso un parka in avorio e paillettes (disegnato e realizzato a mano da sua madre Linda Lundström) ha fatto il giro del mondo. Mosha ha avuto l’idea per prima. Ha coinvolto prima la sorella Sophie e poi la madre. A fine 2017 ha creato, infine, il suo brand di cappotti in shearling, su misura e anti-fashion, esclusivamente made in Canada. Il marchio è nativo sostenibile e ora, riporta WWD, ha lanciato la sua prima linea di borse Therma Kota, tutte realizzate a mano recuperando i pezzi più piccoli di montone shearling. Il prossimo progetto nel cassetto è una linea di calzature invernali.

Il racconto

“Ogni pezzo del nostro materiale viene usato”, sostiene Mosha. Sul sito della società sono elencate le iniziative di sostenibilità. Tutti i ritagli/scarti sono utilizzati per realizzare borse, grembiuli, beauty per trucchi e muffole. Altri ritagli di shearling sono dati ai produttori locali di mocassini e guanti per neonati. E i pezzi ancora più piccoli sono utilizzati come imbottitura dei cuscini. ”Lo shearling – conclude – è una risorsa naturale rinnovabile. Sottoprodotto dell’industria alimentare, è biodegradabile, a differenza della pelliccia sintetica realizzata con polimeri plastici”. (mv)

