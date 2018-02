Gli accessori e componenti a Lineapelle94: buone sensazioni, interesse per le novità, ottima risposta di visitatori

Soddisfatti e ottimisti gli espositori del settore accessori e componenti presenti a Lineapelle94. Si tirano le somme del primo giorno di fiera e si commenta l’avvio del secondo con la prospettiva di sfruttare la visibilità della manifestazione per lanciare nuovi prodotti. “Nel primo giorno abbiamo contato circa 70 contatti, tra clienti abituali e nuovi arrivi – racconta Andrea Ramponi dallo stand dell’azienda di accessori Ramponi Stone and Strass -. Abbiamo raccolto interesse per le nuove proposte e le aspettative per Lineapelle sono positive, per noi è la fiera più importante”. Buone sensazioni anche da F&G, produttori di fibbie per cinture: “Il mercato è stabile, siamo qui per presentare le nostre novità sulle finiture – spiega il titolare Franco Fermani -. I trittici in stile western sono tornati molto e, da quello che sembra, c’è un ritorno anche della cintura da donna che da tempo era un settore fermo”. “Lavoriamo tanto con la personalizzazione – dice Elisa Barchetti, agente commerciale di Alemplast che si occupa di lavorazione e stampaggio di suole in EVA – e per noi Lineapelle è una vetrina per le novità e un’occasione per dare avvio a nuovi progetti di collaborazione”.