COVER STORY | Accessorio maschile

I primi verdetti

La pelle italiana assediata dalle fake news. Una ridda di notizie tendenziose disorienta e getta discredito sulla concia. Neanche Corriere TV si sottrae al gioco.

Protagonisti a Firenze

La pelle consacrata come materiale d’eccellenza. La pelletteria che diventa un must anche per la moda maschile. La calzatura che cerca di andare oltre la sneaker. Il nostro report da Pitti Immagine Uomo 93.

45.000 paia, non di più

Il caso Barrett a Pitti Uomo 93, calzaturificio emiliano che rifiuta gli ordini per rispettare la propria filosofia aziendale centenaria: “La totale produzione interna è il nostro punto di forza in fatto di controllo qualità e flessibilità”.

GLI ALTRI SERVIZI

Genderless

Una settimana della moda ridotta all’essenziale. Tanti nomi emergenti. Pochi big. Circa 50 presentazioni dedicate al prossimo autunno-inverno 2018/2019. Ecco il nostro report per temi e immagini dalla London Fashion Week Men’s (6-8 gennaio).

L’addio e il ritorno

La giostra degli stilisti che coinvolge le griffe non si ferma. Tra i tanti giri di poltrona delle ultime settimane, due ci sembrano più significativi degli altri. O, come si ama dire ultimamente, disruptive. Phobe Philo esce da Cèline. Nathan Jenden torna da Diane Von Furstenberg.

Outsider israeliano

12 novembre 2017. Sul red carpet degli MTV EMA Awards di Londra, Noa Kirel indossa un estroso abito in pelle. Le immagini fanno il giro del mondo e consacrano lo stilista Ohad Krief come nuova promessa dello stile. Lo abbiamo intervistato.

Montblanc accelera

La griffe tedesca ringrazia gli accessori che “subiranno un’evoluzione più veloce grazie alla dinamicità della manifattura a Firenze”. Stesso destino per Fedon.

Pronti per UITIC

Brand, retailer, produttori e fornitori si confronteranno a Porto, il prossimo maggio, sull’impatto della civiltà digitale sulla filiera della scarpa. Agomeniti e prospettive.

10 anni per cambiare

Produceva scarpe per il mass market, ora punta sulla qualità. Non vende online. Il mercato di riferimento è l’Italia. Il 50% della produzione ha la suola in cuoio. La storia vincente di Green George.

95% è francese

Si chiude il percorso di acquisizione di Carismi. Ratificato l’8 gennaio il nuovo assetto, dopo il passaggio a Crédit Agricole, e il piano di rilancio.

È disponibile il nuovo CCNL concia

Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Concia è ora disponibile in edizione cartacea. Sottoscritto lo scorso 5 aprile da UNIC (Associazione Nazionale Industria Conciaria) e dalla piattaforma sindacale FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL, il testo dell’accordo è stato sottoposto a revisione e reimpostato in un nuovo formato più agile e snello. Adesso UNIC mette il CCNL a disposizione delle aziende e dei loro lavoratori. Per informazioni e richieste, scrivere a sindacale@unic.it.

Cercando la normalità

JBS, la multinazionale brasiliana della carne, cerca nel 2018 la via d’uscita dall’impasse giudiziaria.

Pechino si incipria

Il governo cinese applica nel Guangdong una nuova tassa per la tutela ambientale. Mentre le concerie si fregiano degli attestati pubblici di sostenibilità. Intanto in obbligano alla chiusura 19 concerie, che dopo pochi giorni riaprono.

LE RUBRICHE

Il caso della settimana – Twitter e scivoloni

La proroga – Industria 4.0

Il numero – 39

La classifica – Gimmi Baldinini

Il colore – Christian Louboutin

#laconceria125 – 15 gennaio 1900: tratto dalle nostre pagine dell’epoca

Scelte chimiche – Il terzo aumento di Lanxess | Il laboratorio unico di TFL

Esportazioni a confronto – Calzatura: Portogallo, Vietnam, Indonesia

Russia – Troppo Stato non serve alla carne

Attualità – Incendio australiano | Polemica argentina