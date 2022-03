È QUELLO CHE rappresenta la metafora dei nuovi stili di vita che già si affacciavano alla ribalta prima che Covid scardinasse ogni nostra certezza e che la pandemia, inevitabilmente, ha fatto salire alla ribalta in modo dirompente. Pandemia che, sia detto per inciso, ci rimarrà in mezzo ai piedi per chissà quanto tempo anche se…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI