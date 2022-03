LA SINTESI DI TUTTO QUELLO CHE STATE PER LEGGERE Si chiama LeBron 19 Chosen 1 ed è l’ultimo, dirompente, modello creato da Nike per celebrare «dentro e fuori dal campo» quello che attualmente è il più incredibile giocatore di basket al mondo: LeBron James. Una parte sostanziale della tomaia è in pelle (fornita da PrimeAsia)….

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI