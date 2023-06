Il livello di attenzione è altissimo, l’emergenza non è ancora scattata. In Italia, le vendite invernali al dettaglio di accessori non sono andate meglio del previsto, ma i retailer non si illudono come ci spiegano da Scarpamondo, Primadonna Collection e Antony Morato Gli oneri finanziari sono sotto attacco. Il repentino aumento dei tassi fa…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI