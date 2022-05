A suo modo, un mese segnato da tensioni tra poli opposti. Come quelli dimensionali, vale a dire grandi gruppi contro realtà artigiane. Quelli temporali, come la continuità manageriale contro gli obiettivi di breve termine. E quelli valoriali, come la rilevanza delle pelli esotiche contro gli antagonisti vegani. Sullo sfondo, le tensioni sociali: le conseguenze del…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI