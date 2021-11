La conceria si appresta a completare il trasferimento nel nuovo opificio. Uno stabilimento concepito e costruito per essere all’avanguardia in quanto a responsabilità ambientale e sociale, nonché per la sicurezza e la qualità della produzione

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI