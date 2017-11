Adient chiude l’anno con un trimestre “forte”: previsione di crescita triennale per il segmento Seating

Il quarto e ultimo trimestre del 2017 di Adient, produttore di interni auto nato da una costola del gruppo Johnson Control, è definito “forte” dallo stesso gruppo. I ricavi ammontano a 3,9 miliardi di dollari, con utili netti per 344 milioni di dollari e margine Ebit a 389 milioni. Le aspettative per il 2018 sono di crescita di vendite, profitti e flusso di cassa, in una progressione di espansione nel medio termine che vede il segmento Seating imbroccare una pista del +22% anno per anno fino al 2020 grazie alla spinta degli ordinativi. “I risultati dimostrano il rafforzamento di Adient sul mercato – è il commento del presidente e ceo R. Bruce McDonald –. Approcciamo il 2018 consapevoli della nostra capacità di costruire il successo”.