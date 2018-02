Automotive, Faurecia vola: +8,6% il fatturato 2017, +34% i profitti. Nuova fabbrica negli USA

I francesi di Faurecia, multinazionale tra i top player del settore interni e componentistica per il settore automotive, non smettono di crescere e investire. Dopo aver sfiorato l’acquisto all’asta del concorrente americano GST (la loro è stata la seconda miglior offerta), quelli di Faurecia hanno reso noti i dati di bilancio 2017. Fatturato complessivo: 16,96 miliardi di euro, in crescita dell’8,6% sul 2016. Fatturato della Seating Division: 7,13 miliardi di euro, +8%. Profitti: 714,5 milioni di euro, pari al +34% su base annua. Dati ben più che brillanti, che giustificano la strategia di investimenti in corso: entro la fine del 2018 Faurecia inaugurerà una nuova fabbrica negli USA. Produrrà pannelli e rivestimenti interni. Darà lavoro, a pieno regime (dicembre 2020) a 300 persone. Costo “di avviamento”: 60 milioni di dollari.