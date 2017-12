Automotive, per i tedeschi di Prevent gli affari vanno bene: pronte 700 assunzioni in Bosnia

Assunzioni, e tante, in vista. Il gruppo tedesco Prevent, specializzato nella produzione di coperture in pelle e tessuto per le sedute per automotive, getta le basi per un ulteriore crescita in Bosnia, dove gestisce 15 facilities e ha 6500 addetti. L’azienda, stando alla stampa locale, si prepara a circa 700 nuove assunzioni, a partire dal periodo di prova per 150 addetti nel prossimo trimestre. In Bosnia Prevent realizza le forniture per case automobilistiche come il gruppo Volkswagen, Peugeot, BMW e Opel, oltre che per la nautica.