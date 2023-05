Bentley dedica un cuscino in pelle all’incoronazione di re Carlo

A Londra è tutto pronto per l’incoronazione di re Carlo III. Alle ore 12 (fuso italiano) di sabato 6 maggio, l’abbazia di Westminster aprirà le porte al principe del Galles e alla consorte Camilla, per una cerimonia che gli inglesi aspettano dallo scorso 8 settembre, quando è deceduta la regina Elisabetta. E che il resto del mondo osserva con curiosità, perché non assiste a uno spettacolo del genere dal 1953, quando proprio Elisabetta salì al trono. Per festeggiare la giornata, Bentley, che già è nel parco auto di re Carlo III, ha presentato una collezione di cuscini in pelle extra-lusso.

Per l’incoronazione di re Carlo III

I cuscini sono prodotti in edizione limitata. In pelle di origine nordeuropea, sono completamente fatti a mano: ognuno richiede tre ore di lavoro. Le pelli, racconta la stampa di settore, sono selezionate e vagliate una ad una, portate a uno spessore di 1,4 millimetri e proposte in quattro colori. Gli artigiani hanno dedicato un’attenzione particolare all’emblema, che ha richiesto 30.000 punti di cucitura. Per chi ci stesse facendo un pensierino, c’è una cattiva notizia: Bentley non metterà i cuscini in vendita. Saranno un privilegio: una cosa da aristocratici.

