Faurecia fa poker in Marocco: quarto stabilimento a Salè

Faurecia, multinazionale francese leader nelle forniture per il settore automotive, ha chiuso il 2022 con il progetto di aprire uno stabilimento in Marocco. La struttura sorge a Salé, città gemella di Rabat. Un investimento da 15 milioni di dollari per produrre rivestimenti in pelle e tessuto che permette a Faurecia di fare poker in Marocco.

Poker in Marocco

Lo stabilimento di Salé, infatti, sarà il quarto in Marocco per Faurecia. La sua apertura rientra in un accordo firmato prima di Natale a Casablanca tra il ministro marocchino dell’Industria e del Commercio, Ryad Mezzour, e il direttore generale di Faurecia in Marocco e Tunisia, Taoufik Laamiri. Con questo nuovo insediamento produttivo, il secondo nella città di Salé, l’idea è di arrivare entro il 2028 alla creazione di 1.400 nuovi posti di lavoro diretti (fonte: northafricapost.com).

Presente dal 2008

Faurecia, che oggi bisogna identificare con il gruppo Forvia (dopo il completamento dell’acquisizione della società tedesca Hella), è presente in Marocco dal 2008, dove ha anche altri due stabilimenti a Kenitra. Dopo un 2021 complesso, il 2022 targato Forvia ha avuto fino al terzo trimestre un andamento nettamente migliore, da confermare con i dati a consuntivo.

