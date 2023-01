Rolls-Royce, record nel 2022 grazie agli USA: il futuro è Dubai

Con 6.021 vetture vendute nel 2022 Rolls-Royce segna il +8% su base annua e, soprattutto, il record della sua storia secolare. Non solo. Il momento è talmente roseo che la casa automobilistica vanta un piano di acquisizioni ordini che impegna già tutta la produzione del 2023. Se sono stati gli USA ad aver trainato le vendite in generale, è il Medio Oriente il mercato più ricco per la proposta bespoke. Per questo Rolls-Royce ha aperto a Dubai il primo ufficio privato internazionale per l’incontro con i clienti top spender.

I successi nel 2022

E quindi Rolls-Royce, che per eleganza non rivela il valore del fatturato, ha migliorato il già lusinghiero risultato di 5.586 auto vendute nel 2021. Stando a quanto riporta ANSA, un terzo degli ordini sono arrivati dagli States, che hanno ampiamente controbilanciato il calo di commesse dalla Cina (che vale comunque il 25% del giro d’affari), mentre l’Europa vale la quota del 20%. I fari del brand britannico però, dicevamo, sono sul Medio Oriente, perché è il mercato dove maggiore è la richiesta delle vetture bespoke: il servizio di personalizzazione, cioè, che consente alla singola vettura di arrivare a valere in media mezzo milione di euro. E per questo Rolls-Royce partirà da Dubai con il piano di aperture internazionali di showroom per incontrare i clienti top spender (al momento ne ha solo uno nel quartier generale di Goodwood).

Foto da Rolls-Royce

