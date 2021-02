ICT a Mini: “Sbagli, la pelle è sostenibile”. Fiat, che combini?

Se la premessa logica è l’insostenibilità della pelle, ICT a Mini ha una cosa semplice da dire: che si sbaglia e che deve riconsiderare la sua decisione. I vertici di International Council of Tanners scrivono al brand di casa BMW. Se, come detto dal suo Head of Design ad Autocar, da ora in poi vogliono per i loro veicoli solo materiali riciclati e sostenibili, be’, la pelle è quello che cercano.

ICT a Mini

“Se l’ambizione è usare un materiale sostenibile e di riciclo – si legge nella missiva firmata dal segretario Kerry Senior – l’evidenza suggerisce che la pelle, il prodotto circolare per antonomasia, sia preferibile a materiali sintetici derivati dal petrolio”. ICT si trova a spiegare, ancora una volta, che la concia raccoglie il sottoprodotto di un’altra filiera industriale, quella zootecnica. E che, proprio per questo, svolge un ruolo circolare. “Si calcola che l’industria conciaria eviti lo smaltimento in discarica di circa 8 milioni di pelli l’anno – scrive –. Speriamo che riconsideriate la vostra decisione, perché la pelle per interni di auto è apripista della sostenibilità”.

Lo scivolone di Fiat

Intanto, Fiat scivola (ancora) sul termine “eco-pelle”. Nel materiale illustrativo della 500, infatti, ci si imbatte nell’equivoca definizione, abusata (purtroppo) in ambito commerciale, ma proibita dal Decreto Pelle. Il gruppo FCA, ora Stellantis, non è nuovo a questo tipo di scorrettezza lessicale. Già lo scorso dicembre risultava tra i soggetti diffidati dall’ufficio legale di UNIC – Concerie Italiane. Si vede che non ha ancora imparato la lezione.

Nel riquadro a destra: un modello Mini (foto tratta da mini.it). Nella foto: gli interni in materiale sintetico che imita la pelle della nuova 500 e, nel riquadro a sinistra, la descrizione del materiale (foto tratte da fiat.it)

