La sfida tecnologica della pelle per auto secondo Bridge of Weir

Una sfida di mercato, una sfida tecnologica. La destinazione automotive sta cambiando volto: insieme alla mobilità si trasformano gli abitacoli e, quindi, le aspettative dei clienti. “Abbiamo una lunga storia nella produzione di pelle scozzese di qualità – spiega a Forbes Debra Choong, product designer di Bridge of Weir –. Ciononostante, investiamo in continuazione per combinare metodi meno convenzionali in nuove tecniche da incorporare nel nostro processo”. La conceria (parte di Scottish Leather Group), insomma, sa che non può adagiarsi sul lustro della propria tradizione, che risale alla nascita nel 1905 e ai rapporti con brand come Aston Martin e Jaguar. Dal momento che la competizione è alta (specie coi materiali alternativi), innovare è un modo per resistere.

La sfida di mercato

Quando le auto saranno definitivamente smart “l’abitacolo diventerà sempre più un ambiente da salotto – premette Chong –: design e materiali saranno sempre più importanti, un elemento di differenziazione tra i marchi”. In Bridge of Weir immaginano che le quattro ruote si differenzieranno in tre segmenti: “Il primo è quello del trasporto quotidiano, che richiede pelli antibatteriche molto resistenti – continua la designer –. Poi, c’è quello delle auto premium, che vogliono pelli ad alte prestazioni con un’esperienza sensoriale unica”. E il terzo? “Quello delle vetture su misura, utilizzate meno frequentemente, che ospitano pellami di qualità superiore, nonché belli per la loro naturalezza”.

La sfida tecnologica

Lo scenario impone a una conceria di reagire in due modi. Innanzitutto, attrezzandosi per fornire un mercato così variegato: “Non c’è dubbio – continua Chong – che la produzione di pelli adeguate alle esigenze di ciascun cliente sarà una parte sempre più importante del nostro lavoro”. Se lo sviluppo della mobilità è sulle ali della tecnologia, va da sé che la pelle deve partecipare al movimento innovativo: “Abbiamo diversi progetti in ​​corso. Sebbene in questo momento non possiamo rivelarne i dettagli – dice –, possiamo anticipare che combineremo la nostra tradizionale lavorazione della pelle con le tecnologie da incorporare nel materiale”.

La pressione delle alternative

Quando Bridge of Weir si avventura in nuove strategie, lo fa in collaborazione con i clienti. “Spesso ci contattano quando è in fase di sviluppo un nuovo interno – racconta –. È uno dei processi più eccitanti, perché all’inizio non ci sono confini. I designer vogliono spingere all’estremo l’arte del possibile, che si tratti di una nuova pelle o di una finitura tecnica”. All’orizzonte, però, cresce la quota di mercato dei materiali alternativi. “Riconosciamo che la pelle non possa essere la scelta di ogni cliente. Ma si deve riconoscere che la pelle è un materiale durevole e in grado di rappresentare la pura essenza del lusso – argomenta Choong, rivolgendosi soprattutto alle cosiddette alternative veg –. È importante notare che la concia utilizza un sottoprodotto dell’industria della carne. Un sottoprodotto che, se non lo usassimo noi, finirebbe in discarica”. Non si esaurisce qui la sostenibilità della pelle. “Il raggiungimento di un ciclo di produzione a rifiuti zero è il nostro più grande obiettivo – conclude la designer –. Rispettiamo la legislazione governativa e dedichiamo grandi risorse alla produzione di pelli sostenibili. Le case automobilistiche pretendono di più dai loro fornitori e noi vogliamo essere guida dell’intero settore”.

Immagini da Forbes

Leggi anche: