Lamborghini svela Urus, il SUV con collezioni di accessori annessa (che si acquista solo su appuntamento)

Nuova auto e nuova collezione di accessori per Lamborghini. In concomitanza con la presentazione del SUV Urus, la casa automobilistica ha svelato la speciale, omonima Collection. La collezione è composta da una giacca in pelle scamosciata del marchio bolognese Hettabretz, di cui sono stati realizzati solamente 30 pezzi, dai mocassini da guida firmati Enzo Bonafè, brand di calzature con sede nel capoluogo emiliano, proposti in due modelli e tre colori differenti. Completa la collezione il set di valigie in fibra di carbonio di Tecknomonster realizzate ad hoc per il bagagliaio della Urus. A rendere ancora più esclusiva la collezione è il fatto di poterla acquistare solamente raggiungendo la sede di Sant’Agata Bolognese, fissando un appuntamento. Sul nuovo Suv premium di Lamborghini sono del resto puntati tutti i riflettori del mondo automobilistico d’alta gamma: attraverso Urus, infatti, il “toro emiliano” farà il suo accesso in un differente segmento di mercato.