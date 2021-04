L’auto dei sogni esiste: ecco la Rolls-Royce con pelle Hermès

Per immaginare l’auto dei sogni, basta prendere spunto dalla Rolls-Royce Phantom Oribe. La definiscono un “jet di terra”, un esemplare unico costruito per soddisfare l’imprenditore Yusaku Maezawa, collezionista di ceramiche Oribe a cui la vettura è ispirata. Gli interni (e non solo) sono in pelle e realizzati dai maestri artigiani di Hermès. È rivestito in pelle perfino il vano portaoggetti in cui trova spazio un decanter per il vino e una borsa frigo per gli spumanti. Il prezzo di questa lussuosa automobile non si conosce.

Auto dei sogni

La Rolls-Royce Phantom Oribe è progettata e realizzata tra Goodwood, dove c’è il quartier generale Rolls-Royce, e Parigi, dove hanno sede gli atelier di Hermès. L’esemplare unico si distingue per i colori. Quali? Il crema e lo speciale verde intenso messo a punto dalla casa automobilistica britannica esclusivamente per il committente. Entrambe le tonalità sono ispirate a quelle delle ceramiche nipponiche Oribe. Il contrasto cromatico regna anche all’interno dell’autovettura, grazie alla pelle Enea green di Hermès, che riveste il volante, le maniglie e i comandi del climatizzatore, nonché il bagagliaio. Il cruscotto in legno presenta un’opera d’arte ispirata ai motivi equestri più caratteristici di Hermès, a loro volta nati dalla suggestione dell’artista e illustratore francese Pierre Péron. Il prezzo pagato da Maezawa, fondatore di Start Today e del portale di e-commerce Zozotown non è stato rivelato. (mv)

Foto dal sito Rolls-Royce

Leggi anche: