Mentre avanza nella moda, Ferrari incassa un buon primo trimestre

Buon primo trimestre 2021 per Ferrari, sebbene gli investitori penalizzino il titolo a causa del rinvio al 2023 degli obiettivi finanziari precedentemente previsti per il 2022. Il presidente e CEO ad interim John Elkann, intanto, si dice soddisfatto di questa “partenza d’anno promettente per il resto del 2021”. Il manager, al contempo, è sicuro che “i risultati 2022 saranno migliori di quelli 2021: contiamo siano comunque molto forti”. Cresce l’attesa per il debutto della collezione moda fissata per il 13 giugno con un evento a Maranello.

Buon primo trimestre

Nel periodo gennaio-marzo Ferrari registra ricavi netti a 1,011 miliardi di euro (+8,5% su base annua), mentre l’utile netto è di 206 milioni di euro (+24%). Nel semestre il brand di Maranello ha consegnato 2.771 unità (+1%), mentre il portafoglio ordini è “a livelli record”. Come sottolinea Repubblica, per la pandemia, la trasparenza e una gestione prudente, Ferrari rimanda però di un anno, dal 2022 al 2023, i target finanziari. Una decisione che ha pesato sul rendimento del titolo in Borsa. Tutto ciò nonostante il gruppo abbia ribadito in una nota di essere “fiducioso di raggiungere il limite superiore della guidance 2021 in virtù di risultati eccellenti, presa ordini forte e portafoglio ordini a livello record alla fine del primo trimestre 2021”.

La moda

Intanto si avvicina l’evento che segnerà il debutto del Cavallino nella moda. Il 13 giugno a Maranello verrà presentata in formato co-ed la prima collezione del marchio Ferrari, disegnata dall’ufficio stile capitanato da Rocco Iannone, che comprende le linee uomo, donna e bambino. (mv)

