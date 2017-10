Dal concorso al negozio: Reebok produce la sneaker in pelle di Lorenzo Cazzaniga, vincitore del contest 2016

Solo un anno fa aveva partecipato al contest “Our Classic, your Design!”, organizzato da Reebok in collaborazione con AW Lab. Ora si ritrova a firmare una capsule collection per il marchio di sportswear. Succede a Lorenzo Cazzaniga, vincitore del concorso per giovani designer con una personale interpretazione dell’iconica sneaker Classic Leather bianca di Reebok. Nata nel 1983 come scarpa da running, poi entrata a far parte della street culture globale, la Classic Leather è stata il trampolino di lancio, creativo e non solo, per Cazzaniga. Il giovane designer ha vinto l’opportunità di frequentare il corso di Fashion Image & Styling presso l’Istituto Marangoni di Milano e, poi, ha visto realizzato il suo progetto, all’interno della collezione Reebok autunno-inverno 2017/18 (in vendita da ieri, solo negli store AW Lab).