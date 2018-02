HCI (Hermès Chaussures Italie) da Milano a Busto Garolfo (Milano): aperta la ricerca di personale

Atelier HCI (Hermès Chaussures Italie) si trasferirà da Milano in provincia, ampliando una struttura già attiva a Busto Garolfo, che nei prossimi tre anni prevede di aumentare il numero dei dipendenti da 30 a 100. HCI non è una vera e propria fabbrica, ma un “centro specializzato in sviluppo e realizzazione di prototipi di calzature, nella produzione di alcuni modelli e nel coordinamento dei fabbricanti di calzature per quanto riguarda l’industrializzazione e il controllo qualità del prodotto finito e della materia prima”. La griffe francese ha già uno stabilimento a Busto Garolfo (viale dell’Industria) che intende sviluppare. Il vicesindaco del comune lombardo, Ilaria Cova, ha dichiarato di non sapere ancora “che investimenti in termine di assunzioni intende fare la griffe e chiederemo tutele per il territorio”. Anche se il trasferimento è stato annunciato, ma non è ancora avvenuto, sono già state aperte le ricerche per diverse posizioni lavorative: assistente di direzione generale, addetto a montaggio e finitura di calzature, modellista calzature uomo. (mv)