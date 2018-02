Micam: 1.364 espositori in fiera a Rho dall’11 al 14 febbraio

Micam abbandona l’Inferno ed approda in Purgatorio. La fiera della scarpa (11-14 febbraio, Fieramilano Rho) prosegue nel suo percorso di ascesa simbolico (ma molto pertinente rispetto alla congiuntura del settore calzaturiero italiano) presentando l’85esima edizione del salone all’insegna della Vanità. Gli espositori saranno 1.364 (oltre 600 gli stranieri), annoverando tra le new entry marchi come Frau, Fragiacomo, Paciotti e Donna Karan. “Micam è un appuntamento immancabile per quanti cercano una vetrina internazionale unica per qualità e stile”, ha dichiarato stamani durante la presentazione alla stampa Annarita Pilotti, presidente Assocalzaturifici. Che aggiunge: “Le aziende qui incontrano buyer da tutto il mondo”. Al padiglione 1, nell’allestimento Fashion Square, Micam ospita “Questa non è una sòla”, mostra organizzata in collaborazione con l’associazione Museo del Vero e del Falso di Napoli e UNIC (Unione Nazionale Industria Conciaria), su insidie e minacce dell’industria della contraffazione. Al padiglione 4, invece, viene allestito Emerging Designers, spazio dedicato agli stilisti calzaturieri del prossimo futuro.