Roger Vivier: a Parigi rivisita il tacco Choc tra 10.500 scatole di scarpe: prospettive positive per il 2017

Il brand Roger Vivier (controllato dal gruppo Tod’s) ha presentato alla Parigi Fashion Week la collezione primavera-estate 2018 di scarpe e borse. Particolare l’allestimento della location: 10.500 scatole rosse di scarpe, compresa una versione maxi della confezione griffata Vivier. Fulcro della collezione, però, è la rivisitazione aggiornata del tacco Choc, presente in tutti i pezzi della collezione: mules, sandali e stivali. Il designer Bruno Frisoni, che nel corso dell’evento ha simulato una telefonata con Roger Vivier, ha disegnato anche una nuova forma di V sulla tomaia. Il brand marcia a vele spiegate. Nel 2016 ha incrementato le vendite del 6,6% arrivando a 166,3 milioni di euro e nella prima metà dell’anno in corso ha registrato un altro aumento dell’11%. “Merito dell’Europa e del risveglio della Cina” ha spiegato Camilla Schiavone, ad del brand, per la quale, “la chiusura del bilancio 2017 sarà positiva”. (mv)