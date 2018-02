Streetstyle e food delivery: le sneaker marchigiane VFTS ai piedi dei fattorini di Deliveroo

Ai piedi dei fattorini di Deliveroo le sneaker VFTS. Lo streetwear nel senso più stretto del termine è alla base dell’accordo di collaborazione tra le due società. Deliveroo è un servizio di food delivery fondato a Londra nel 2013 da William Shu e Greg Orlowski. Presente in Europa, Asia e Australia, Deliveroo consegna giornalmente pasti anche sulle tavole di 12 città italiane tra cui Milano, Roma, Bologna, Torino e Verona. VFTS è l’acronimo di Voices From The Street, brand marchigiano di sneaker nato dalla collaborazione tra l’imprenditore calzaturiero Ronny Bigioni e lo shoe designer Marco Simonetti. VFTS è nato nel 2017 e debutta nel mercato delle sneaker con la collezione primavera-estate 2018 con un unico modello e 4 varianti colore a 230 euro al paio. Poi c’è la quinta variante, The 1ST, realizzata in esclusiva per Deliveroo che riprende i colori dell’uniforme dei fattorini. Le scarpe hanno il fondo in gomma, la tomaia in pelle e l’immancabile calzino in neoprene e sono pensate per la notte, con personalizzazioni rifrangenti nel toppone posteriore e nella speciale scritta laterale 1ST, realizzata anch’essa in vernice rifrangente. (mv)