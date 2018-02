USA: il made in Italy (con pelli italiane) di Mansur Gavriel premiato da AAFA

Nel 2012, Rachel Mansur e Floriana Gavriel pubblicarono su Instagram la loro prima collezione: due borse minimaliste confezionate in Italia con pelli anch’esse italiane. Sei anni dopo, ormai titolari di una boutique a New York (in Madison Avenue), le due giovani stiliste riceveranno il premio più significativo indetto da AAFA (American Apparel & Footwear Association), associazione che rappresenta oltre 1.000 tra aziende e brand di abbigliamento e calzatura negli USA. Il 16 aprile, a New York, Mansur e Gavriel riceveranno il Fashion Maverick. Il loro marchio da un anno include anche una vasta collezione di calzature prodotte in Italia. Gli altri premiati: personaggio dell’anno Emanuel Chirico (chairman e ceo di PVH Corp); azienda dell’anno Camuto Group; stilista dell’anno Joseph Altuzarra; Retailer of the Year Fred Segal. (pt)