Addio a Giovanni Ciarpella, la più longeva partita IVA d’Italia

Aveva 90 anni ed era noto, oltre che per la sua attività, per essere stato titolare del calzaturificio con la Partita IVA più vecchia e longeva d’Italia: la 00116410440. Venerdì 15 gennaio 2021 si è spento, a San Benedetto del Tronto, Giovanni Ciarpella.

Partita IVA 00116410440

Per oltre 50 anni, da quando fu istituito il Registro delle Partite IVA (1956), fino alla modifica della ragione sociale avvenuta a fine 2019, il calzaturificio Gordon di Ciarpella Giovanni ha mantenuto la stessa partita IVA, numero 00116410440. Un caso rarissimo (anche rispetto ad altri settori produttivi), perché nel tempo, calzaturifici e non, modificando la propria ragione sociale hanno dovuto cambiare anche Partita IVA. Giovanni Ciarpella, invece, ha resistito 53 anni.

Giovanni Ciarpella

Giovanni Ciarpella lascia la moglie Eura e i figli Sergio, Fabrizio e Roberto che oggi guidano l’azienda che produce scarpe da uomo conto terzi accanto al brand di proprietà (Gordon 1956). Fino alla metà dello scorso dicembre, nonostante l’età, ogni giorno si recava in azienda e si sedeva vicino al suo banchetto da calzolaio. Del resto, le scarpe, come ci aveva raccontato un anno fa, non erano solo il suo lavoro, ma rappresentavano la sua grande passione. “Nel 1956 – ci spiegò – un paio di calzature durava anche 10 anni: oggi molto meno di 6 mesi”. (mv)

La nostra redazione di unisce al cordoglio di familiari, amici e colleghi

