Addio a Mauro Schedoni (78), il pellettiere delle auto di lusso

Lutto nel mondo della pelletteria e dell’automotive. Si è spento all’età di 78 anni Mauro Schedoni, erede della storica calzoleria Schedoni di Modena. Una realtà artigianale che trasformò a fine anni Settanta in un’azienda di accessori di lusso per le auto delle case più prestigiose al mondo. A partire da Ferrari.

Mauro Schedoni

Mauro Schedoni (nella foto, tratta da metropolitanmagazine.it) aveva ereditato l’azienda dal padre Giuseppe a fine anni ’70. Il mondo calzaturiero stava attraversando una fase di grandi cambiamenti e Mauro decise di convertire la fabbrica alla produzione di cartelle, valigie e piccola pelletteria. Nel 1977 la svolta. Infatti, a partire da quell’anno, Schedoni legò il proprio nome a quello di un’altra eccellenza del territorio: Ferrari. Un legame che dura ancora oggi sotto la guida del figlio Simone. Schedoni divenne un riferimento e sinonimo di garanzia per gli articoli in pelle di lusso al punto che, accanto al Cavallino Rampante, arrivarono altre prestigiose case automobilistiche. Per esempio: Lamborghini, Pagani, Bugatti, Aston Martin, Rolls Royce, Bentley, McLaren.

Il ricordo

“Ciò che sono lo devo solo a te. Oltre a un padre speciale, sei stato per me un faro, un amico, un complice, un esempio. Grazie di tutto Mauro. Un ultimo grande abbraccio e continua a guidarmi da lassù”. Questo l’ultimo post commosso del figlio Simone.

La Conceria si unisce al cordoglio di familiari, amici e colleghi.

