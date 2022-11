Addio a Quinto Casadei (88), pioniere della scarpa di San Mauro:

San Mauro Pascoli perde un altro pioniere della sua storia calzaturiera. Si è spento all’età di 88 anni Quinto Casadei, fondatore del marchio di scarpe che porta il suo nome, fondato insieme alla moglie Flora e ai fratelli Rino e Nando. Era l’ultimo rimasto della prima generazione calzaturiera, quella che aveva fatto nascere l’azienda alla fine degli anni ’50, per poi portarla alla fama internazionale nel periodo del miracolo economico italiano.

Addio a Quinto Casadei

L’azienda sorge nel 1958 in un piccolo laboratorio nel centro storico di San Mauro Pascoli, la produzione si limita ai sandali destinati ai turisti che frequentano la riviera romagnola. Si narra che la richiesta era tanta in quegli anni che i turisti si piazzavano il sabato mattina fuori dai laboratori di San Mauro per ricevere i sandali appena “sfornati”. L’azienda cresce di dimensioni e inizia a esportare le sue scarpe in Germania, USA, Giappone, sino ad arrivare al primo monomarca estero a Bruxelles nel 1977. Negli anni ‘80 si espande anche ai mercati del Medio Oriente, mentre nel 1994 entra in azienda il figlio Cesare in qualità di direttore creativo.

La svolta negli anni ‘90

Non è solo un passaggio generazionale, ma anche manageriale. Una sorta di anello di congiunzione tra il pionierismo artigianale della prima ora e l’apertura al mercato globale nel segno dei tempi. Se ne accorgono i grandi gruppi della moda che iniziano a guardare con interesse le griffe di San Mauro Pascoli. Sono gli anni del passaggio di Sergio Rossi a Gucci, di Pollini a Aeffe, di Baldinini a Burani. Le sirene per la Casadei arrivano da Prada, con Bertelli che atterra a San Mauro Pascoli in elicottero per trattare l’acquisto. Non se ne fa nulla. Ora l’azienda è alla terza generazione con l’ingresso di Arianna, figlia di Cesare. Oggi Casadei conta 120 dipendenti, una ventina di negozi all’estero sparsi per il globo e cinque in Italia. E soprattutto perde il suo fondatore, Quinto Casadei (nella foto in alto a destra, immagini tratte dal sito aziendale), pioniere del distretto di San Mauro Pascoli insieme a Sergio Rossi e Vittorio Pollini. (ff)

