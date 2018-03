Adidas nel 2017 fattura “oltre 20 miliardi” e cresce in Nord America: Nike è avvisata

Si prevede un bilancio coi fiocchi per Adidas. Il gruppo tedesco dello sportswear, stando a quanto anticipato dal ceo Kasper Rorsted a Reuters, considera che nel 2017 il giro d’affari si sia attestato a “oltre 20 miliardi di euro”, cioè in linea con i 21,3 miliardi previsti dal consensus Thomson Reuters. In attesa della pubblicazione dei risultati finanziari, programmata per il prossimo 14 marzo, Rorsted spiega che a trainare la performance positiva sono stati l’espansione del digitale, il mercato cinese e, udite udite, quello nordamericano, roccaforte storica di Nike.