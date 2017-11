Altalena finanziaria per i cinesi di Stella Footwear, che volano in Europa e ringraziano le sneaker

Le sneaker e l’Europa fattori decisivi per i conti dei cinesi di Stella Footwear. Il gigante di calzature con sede a Hong Kong ha annunciato che nel terzo trimestre i ricavi derivanti dall’attività di produzione di scarpe sono scesi del 2,5%, ma sono aumentati dell’1,4% nei primi nove mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2016 arrivando a 1,16 miliardi di dollari (1 miliardo di euro). A livello di quantità è stato registrato un aumento del 4,1% nel trimestre chiuso il 30 settembre (15,2 milioni di paia) e del 5,5% nel periodo gennaio-settembre (42,2 milioni di paia). Gli aumenti dei ricavi e dei volumi di spedizione per i primi nove mesi 2017 sono stati per lo più attribuiti alla crescente domanda di prodotti del segmento athleisure. Balzo in avanti del retail in Europa (+28,3%) che viene svolto attraverso tre marchi: Stella Luna, What For e JKJY by Stella. L’azienda ha annunciato che proseguirà la strategia per espandere la rete di vendita al dettaglio in Europa, ma ha anche evidenziato la preoccupazione per gli scenari futuri per il rischio guerra USA-Corea del Nord e per Brexit. (mv)