Assocalzaturifici nomina la nuova presidente dei Gruppo Giovani

Il gruppo dei Giovani Imprenditori di Assocalzaturifici rinnova la presidenza. Ad assumerne la guida è Federica De Pascale, del calzaturificio Calpierre di Casandrino (Napoli). Dopo la toscana Carlotta Bachini (2016-2019) e la marchigiana Elisa Lanciotti (2019-2023), De Pascale è la terza donna che, consecutivamente, guida i il gruppo dei giovani calzaturieri.

La nuova presidente dei Gruppo Giovani

Federica De Pascale, 24 anni, è la nuova presidente dei Giovani Imprenditori di Assocalzaturifici. Prende il posto di di Elisa Lanciotti (calzaturificio Lancio di Montegranaro-Fermo) e resterà in carica per i prossimi 4 anni. Lavora nel calzaturificio Calpierre, fondato a Ercolano nel 1964 dal nonno Ciro De Pascale come Calzaturificio De Pascale. “È indispensabile investire sulla formazione dei giovani, sensibilizzarli sulle politiche di sviluppo, aumentare le competenze sia in campo manageriale che comunicativo oltre che tecnico e tecnologico” afferma la neopresidente.

Le proposte

De Pascale propone incontri “volti a creare le basi per essere i protagonisti dell’associazione del futuro”. Occorre, poi, “creare sinergia” con la filiera della moda e, sul tema, cita il Comitato Giovani di Confindustria Moda presieduto da Carlo Briccola. Una sinergia utile “per avere una visione a più ampio spettro delle attività da proporre in maniera coesa”.

I vicepresidenti

Nel corso dell’assemblea del Gruppo Giovani sono stati eletti anche 4 vicepresidenti. Nell’ordine, sono Eleonora De Lucia (Calzaturificio Marciano), Gianluca Tomat (Lotto Sport Italia), Matteo Piervincenzi (Calzaturificio LE.PI.) e Thomas Schlecht (Parabiago Collezioni).

