Bikkembergs riporta in Italia le scarpe: la licenza a Zengarini

Bikkembergs riporta in Italia la produzione di scarpe, che oggi genera il 40% dei suoi ricavi. E, così facendo, attiva una strategia finalizzata allo sviluppo del fatturato che a fine 2021 è stato superiore di una percentuale “a 1 cifra” rispetto a quello del 2019. E non solo, visto che il brand, proprio grazie alla calzatura, punta a ritrovare una diffusa dimensione globalizzata.

Bikkembergs riporta in Italia le scarpe

La licenza per la produzione e la distribuzione delle scarpe firmate Bikkembergs è passata da Global Brands Group Holding, che utilizzava produttori europei, allo specialista marchigiano del licensing Rodolfo Zengarini. Il contratto, sottolinea WWD, avrà durata quinquennale e la prima collezione completa disponibile sarà quella per la primavera-estate 2023.

Andare oltre il 40%

“Il primo articolo di moda solitamente associato a Bikkembergs è la sneaker ispirata al calcio”, spiega al portale USA Dario Predonzan, direttore operativo del marchio. Non a caso, scrive WWD, se la vendita di articoli maschili produce i due terzi del fatturato della griffe, le calzature pesano per il 40% sul totale. “Poco”, visto che la strategia di Bikkembergs diventa ora quella di potenziare questa linea di business, ampliando anche le collezioni da donna. Ma anche indirizzandosi commercialmente verso gli Stati Uniti, “mercato complesso, che è meglio affrontare in modo diretto – conclude Predonzan -. E la categoria delle calzature ci è sembrata l’opzione migliore per noi”. (mv)

Leggi anche: