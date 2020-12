Brenta, ACRIB e sindacati danno l’ok al rilancio della Consulta

Torna il sereno in Riviera del Brenta. Ieri il presidente di ACRIB, Gilberto Ballin, ha incontrato in videoconferenza i vertici sindacali del territorio. Obiettivo: arrivare al rilancio della Consulta Territoriale Calzaturiera. Una proposta che i rappresentanti dei lavoratori hanno accolto positivamente.

Rilancio della Consulta

Al video-incontro con Ballin hanno partecipato Stefano Zanon, Michele Corso e Giampietro Gregnanin, rispettivamente segretari regionali di Femca Cisl, Filctem Cgil e Uiltec Uil. Sul tavolo il rilancio della Consulta territoriale calzaturiera, l’organismo paritetico di cui fanno parte aziende e sindacati dal 2001 e che rinnoveranno a gennaio 2021. L’intesa segna un importante momento di riavvicinamento tra le parti, dopo l’impasse che aveva segnato le ultime settimane per il confronto sul contratto di secondo livello. Un momento che in parte ACRIB e sindacati avevano superato con la proposta di Ballin sugli “Stati Generali della Calzatura”.

Il commento

“Desidero esprimere la mia soddisfazione per questo risultato – dichiara Ballin (nella foto) –. Siamo soggetti diversi, ma portatori di interessi comuni. Il peso del nostro comparto incide in modo rilevante sul bilancio economico del territorio. Con il rinnovo della Consulta promuoveremo le politiche necessarie alla salvaguardia del settore, che oggi vive un momento di particolare difficoltà. L’annullamento delle principali fiere internazionali, ad eccezione del Micam, in molti casi ha compromesso l’accesso delle aziende italiane ai mercati esteri. C’è dunque forte preoccupazione per la flessione degli ordinativi, che influirà sull’andamento della produzione nei prossimi mesi e quindi sull’occupazione. Dialogheremo quindi con una voce unica, insieme alle istituzioni regionali e locali, affinché focalizzino l’attenzione sul distretto calzaturiero ed il suo futuro”. (art)

