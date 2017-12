Calzatura pugliese. Sei anni per bancarotta fraudolenta: condannato Adelchi Sergio

Adelchi Sergio condannato a sei anni per bancarotta fraudolenta (con “interdizione perpetua dai pubblici uffici e divieto per 10 anni dell’esercizio della professione”) e assolto (per prescrizione) dal reato di falso in bilancio. L’imprenditore di Tricase (71 anni) è stato condannato per il fallimento del calzaturificio La Nuova Adelchi (2014), del quale era amministratore delegato. Le irregolarità sarebbero state accertate nel 2010, quando il calzaturificio fu ammesso al concordato preventivo. In particolare, la lente degli inquirenti si è soffermata sulle rimanenze di magazzino che sarebbero state distratte (il valore contestato è di circa 50 milioni di euro) a favore di altre società di fatto riconducibili all’imprenditore, il quale avrebbe poi effettuato la registrazione per impedire la ricostruzione della movimentazione merci attraverso la manca annotazione sul libro di magazzino di merci e prodotti in lavorazione. Il Tribunale di Lecce ha così condannato l’imprenditore pugliese che, molto probabilmente, ricorrerà in appello. (mv)