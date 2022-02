Quando finirà la corsa a produrre in Turchia? Gli ostacoli incontrati dalla supply chain asiatica (Cina e Vietnam in testa) hanno portato, nei mesi scorsi, molti marchi europei (non del lusso) a dirottare parte o tutta la produzione di calzature e pelletteria proprio in Turchia. Paese, tra l’altro, già “super” fornitore del segmento abbigliamento. Un…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI