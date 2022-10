Il suo sogno è quello di aprire un proprio brand di calzature ed accessori, realizzando modelli fashion in edizione limitata. La sua attualità parla di un sabot femminile a forma di diamante con tacco realizzato con materiale innovativo. Per ora c’è il numero zero, denominato Ti22. A idearlo è la giovane designer Judy Mazzotti, 24…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI