Come Vans da risorsa si è trasformato in un problema per VF Corp

Vans è diventato un problema per VF Corp. Da aprile a dicembre 2022 il marchio ha dovuto fare i conti con un calo dell’11% di fatturato. Se guardiamo solo l’ultimo trimestre, il quarto consecutivo con una riduzione delle entrate, la diminuzione è stata del 13%. E la casa madre non si aspetta un cambio di rotta fino a settembre 2024. Nell’ultimo anno, il marchio ha generato 4,17 milioni di dollari ed è il più importante per VF Corp, che possiede anche The North Face, Timberland, Supreme e altri. Da marchio di successo a marchio in crisi: come rigenerarlo? VF Corp ha qualche idea.

Un problema per VF Corp

“Vans ha registrato un costante calo di popolarità – ha detto a RetailDive Louise Déglise-Favre, analista di GlobalData –. Il brand si è rivelato incapace di tenere il passo con le tendenze in rapida evoluzione della moda, nonché di adattare i prodotti alla domanda dei consumatori”. Benno Dorer, CEO ad interim di VF, non solo è consapevole delle difficoltà del marchio, ma invertire la sua rotta è la priorità numero uno dell’azienda.

Prodotti non performanti

Per il CEO Dorer quella di Vans è anche una crisi di prodotto. Nel senso che l’investimento nello sviluppo dei prodotti Vans è al di sotto della media dell’azienda. “Interverremo a partire dall’anno fiscale 2024 (aprile 2023-marzo 2024)” assicura Dorer. Nel corso della conference call con gli analisti, l’azienda ha detto che i partner all’ingrosso hanno ridotto gli ordini per la prossima primavera/estate. “Di conseguenza, continueremo a vedere cali nel business, in particolare nel Nord America fino alla prima metà dell’anno fiscale 2024 (fino a settembre 2023)” chiosa il CEO di VF Corp.

La soluzione c’è

Ma, allora, qual è la soluzione per Vans? Replicare la strategia di successo di The North Face. Ne è convinto Dorer: “Vans continua ad essere un marchio fondamentalmente forte. Il numero di consumatori che ha acquistato Vans negli ultimi 12 mesi è aumentato. Ma molte persone acquistano il marchio con meno frequenza. Quindi quello che dobbiamo fare è alimentarlo in modo più coerente per dare alle persone più motivi per acquistare più Vans”. (mv)

