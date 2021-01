Con Brexit 100.000 sterline l’anno di costi in più, dice Tricker’s

L’aver scongiurato il no deal è stato un sollievo. Ma l’uscita dall’Unione Europea si sta rivelando comunque un incubo per le imprese britanniche. Il marchio calzaturiero Tricker’s calcola che a fine 2021 con Brexit ci potrebbero essere 100.000 sterline di costi in più. Perché? Le voci trasporto e oneri doganali sembrano già destinate a schizzare, mentre già si patiscono i ritardi sulle spedizioni. Questo perché per esportare in Europa le imprese britanniche devono rispettare le procedure doganali e le documentazioni richieste da ciascuno dei 27 Paesi comunitari.

Le esperienze passate

“Abbiamo attraversato guerre mondiali, crisi finanziarie, crolli del mercato azionario. L’anno scorso, il primo lockdown è stata la prima volta che siamo stati effettivamente chiusi”, ha detto il CEO di Tricker’s, Martin Mason, a Reuters. L’intervista avviene all’interno di una fabbrica vuota, dove in condizioni normali lavorano 86 dipendenti che producono 1.000 paia di scarpe a settimana. Tricker’s ha una quota export dell’85%. Ha incaricato diverse società di trasporto e logistica per le spedizioni in Europa: ogni collo prevede, ora che Brexit è pienamente effettiva, l’addebito di commissioni di gestione aggiuntive .

Con Brexit

Le spedizioni che prima impiegavano un giorno per arrivare a destinazione, ora ne chiedono tre o quattro. Un altro problema sono le scarpe in conto riparazione, che i clienti europei inviano alla fabbrica di Northampton. Spedizioni a cui viene applicata l’IVA. L’azienda stima un aumento annuo dei costi di circa 100.000 sterline. Il marchio è stato costretto a ritoccare il listino prezzi per i clienti europei per assorbire parte dei costi. Della quota restante se ne fa carico in prima persona. Mason afferma che accordi commerciali con USA e Giappone, mercati prioritari per Tricker’s, potrebbero migliorare la situazione. Ma ora la priorità è risolvere i problemi doganali con la UE. (mv)

Immagine trratta da trickers.com

