Obiettivo 20 milioni di euro nel 2023. Il doppio rispetto al 2017. D.A.T.E. non teme il ritorno ad una scarpa formale. Ma pensa al ritorno sempre più consistente delle produzioni in Europa e in Italia. Per l’apertura del terzo negozio monomarca italiano a Roma è questione di mesi. Mentre progetta opening a Parigi e Tokyo….

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI