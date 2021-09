Da Pechino a Micam: la prima volta di una collettiva cinese

La Cina si presenta per la prima volta a Micam con una collettiva di aziende calzaturiere. A promuoverla è il governo di Pechino. In altre parole, la prossima edizione del salone internazionale della calzatura in programma a Fieramilano Rho dal 19 al 21 settembre ospiterà 15 marchi cinesi (oltre ad altre aziende specializzate nel sourcing). E lo farà grazie all’organizzazione di CCCLA (China Chamber of Commerce for Import and Export of Light Industrial Products and Arts-Crafts).

La prima volta di una collettiva cinese

Lo spazio dedicato alle imprese di Pechino ci chiamerà Premium China Footwear & Accessories. È il nome della piattaforma commerciale creata da CCCLA con l’obiettivo di promuovere i brand calzaturieri nazionali di calzature (accessoristi compresi) nel mercato europeo. Il tutto, “integrandosi con l’industria Europea al fine di realizzare una relazione win-win per il beneficio di entrambi”, spiega CCCLA in una nota. A Micam , dunque, saranno presenti alcuni tra i brand qualitativamente più rappresentativi del contesto cinese. In altre parole: Sheme, Erke Kangnai, Aokang, Shunpu, Desay, Ranch, Clorts, Jacata, Max Bahr, Oak, Yonghong, Bagsmart, Ecosusi, Tourit.

Logistica organizzativa

A causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, la CCCLA provvederà alla spedizione dei prodotti che verranno esposti per poi attivare il servizio virtuale VISAF (Virtual Shoes & Accessories Fair). In pratica, durante Micam, l’evento andrà in diretta streaming, in modo che gli acquirenti, accedendo alla piattaforma online, possano interagire e comunicare in tempo reale con le aziende dei relativi marchi. Non solo. Dal 15 settembre al 4 novembre 2021 (sempre utilizzando VISAF), CCCLA organizzerà varie mostre e attività promozionali in Italia. Le categorie dei prodotti promossi includeranno scarpe, valigie, pelletteria e relativi accessori di abbigliamento. (mv)

Leggi anche: